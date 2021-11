Murilo Huff, ex-namorado de Marília Mendonça, agradece mensagens de apoio ao filho deles

Marília Mendonça faleceu nessa sexta-feira, 5, após um acidente trágico de avião que chocou todo o país. Agora, o ex-namorado da cantora e pai do filho de 1 ano e 8 meses deles, Léo, se pronunciou sobre o que aconteceu e agradeceu as mensagens de apoio dos fãs.

"Eu ainda não tenho palavras que consigam expressar a dor que eu sinto no meu peito agora. Mas passo aqui para agradecer todas as mensagens de apoio e preocupação comigo e com o Léo e para pedir oração de vocês por nossa família e pela família das demais vítimas. O Léo está bem graças a Deus", disse ele.

Marília e Murilo assumiram o relacionamento em maio de 2019 e anunciaram a gravidez um mês depois. Eles se separaram em setembro deste ano.