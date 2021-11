Fãs se reúnem em velório público de Marília Mendonça

O velório público de Marília Mendonça, que morreu em um acidente trágico de avião nessa sexta-feira, 5, esta acontecendo neste sábado, 6, na Arena Goiânia, onde são esperadas ao menos 100 mil pessoas.

O corpo de Marília chegou no local às 11h e será velado pela família por uma hora e meia, de acordo com a assessoria. Depois, o local será liberado para os fãs e à imprensa por três horas a partir das 13h. Através de fotos divulgadas do local, é possível ver que vários fãs já estão fazendo fila para dar o último adeus para a cantora.

O corpo de Marília, assim como de outras vítimas, foi escoltado pela Polícia Civil de Minas Gerais para Goiânia na manhã deste sábado.