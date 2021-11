Cantores que arrasaram apresentando programas de TV

Ivete Sangalo

A baiana lidera o movimento de músicos apresentadores. Seu primeiro teste foi no programa Superbonita, do GNT, e parece que ela gostou. Ivete foi jurada do The Voice, apresentou o Estação Globo, uma temporada do Música Boa ao Vivo, reality musical do Multishow, e roubou todos os holofotes com The Masked Singer — recorde de audiência no Globoplay.