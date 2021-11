Sandy e outros famosos que arrasam na cozinha

Carolina Ferraz

Uma artista multifacetada que se divide entre várias atividades é Carolina Ferraz. Ao entrar no seu perfil do Instagram, dá pra notar como a atriz gosta de passar o tempo na cozinha em meio às invenções culinárias. Ela também ganhou um programa em que pôde compartilhar com o público todo esse seu lado gastronômico, chamado Receitas da Carolina. Ela ficou à frente da atração entre 2014 e 2017 no GNT.

Até hoje, a apresentadora segue montando pratos maravilhosos e nutritivos em seu canal do YouTube e suas receitas estão nos livros do Na Cozinha com Carolina.