Amigos e celebridades prestam homenagens à Marília Mendonça nas redes sociais

O Brasil se chocou na tarde desta sexta-feira, dia 5, com a notícia da morte da cantora Marília Mendonça. Com 26 anos, no auge da carreira e com um filho de 2 anos, Marília não resistiu à queda do avião de pequeno porte em que viajava, nos arredores da cidade de Caratinga, em Minas Gerais.

Uma das personalidades mais amadas do país, Marília colecionava amigos por onde passava. Nas redes sociais, o clima é de comoção e luto coletivo — de celebridades, colegas de trabalho, admiradores, políticos e até clubes esportivos.

"Que tristeza senhor Deus. Meu Deus . Que tristeza senhor. Um filho pequeno. Uma carreira brilhante. Meu Deus . Que tristeza", lamentou Tata Werneck.