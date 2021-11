Recomendado para você : Marília Mendonça faria turnê com Maiara e Maraisa em 2022

Marília Mendonça, que faleceu nesta sexta-feira, 5, em acidente de avião, tinha turnê marcada com Maiara e Maraisa para 2022. No último mês, Marília tinha anunciado o projeto "Festival das Patroas" em parceria com a dupla.

De acordo com o site da Eventim, a primeira apresentação aconteceria no dia 19 de março, em Belo Horizonte. Em seguida, o trio se apresentaria no Rio de Janeiro no dia 2 de abril, em São Paulo no dia 9, e em Brasília no dia 28 de maio.