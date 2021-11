Luan Santana lança novo clipe ao lado da namorada Izabela Cunha

Depois de assumir o seu mais novo relacionamento, Luan Santana lançou o clipe oficial do single Ilha nesta sexta-feira, 5. A namorada, Izabela Cunha, contracenou com Luan na produção que está disponível no canal do YouTube do artista.

Durante a premiére da gravação, em um shopping de São Paulo, o casal fez sua primeira aparição pública. O cantor também estava junto com a irmã, Bruna Santana.

No videoclipe, o sertanejo fica imerso em um mar até que a figura interpretada por Izabela aparece no fim da música. Nos comentários, os fãs elogiaram o trabalho e esse lado tão sentimental do artista.