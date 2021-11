Kevinho, Luan Santana e os lançamentos que vão embalar seu fim de semana

Little Mix – Between Us

Devido a polêmicas recentes, Little Mix agora é um trio. A nova formação do grupo anunciou um EP, o Between Us — uma coletânea de sucessos com 5 faixas inéditas. Para dar o gostinho de quero mais, as gatas lançaram a faixa título do projeto, escrita pelas integrantes do grupo mais as divas do K-pop MNEK, Jin Jin e Tré Jean Marie. Arrasaram!