Ana Paula Renault deixa o SBT após um ano e meio na emissora

A assessoria do SBT emitiu um comunicado oficial nesta sexta-feira, 5, afirmando que Ana Paula Renault, ex-BBB, não faz mais parte da emissora. No aviso, eles anunciam que não renovaram o contrato com Ana Paula, apresentadora do Fofocalizando. Ela esteve ao longo de um ano e meio ao lado de Chris Flores, Gabriel Cartolano e Flor Fernandez, no comando do programa.

De acordo com o canal, a ex-BBB não foi demitida por motivos que envolvem barracos nos bastidores do Programa Silvio Santos e sim em ‘comum acordo'. Isso porque boatos de que a colunista tinha causado confusões com a equipe do programa circularam pela web.

"A jornalista se despede da emissora após um ano e meio de uma trajetória conjunta, marcada por uma parceria de muito respeito e sucesso entre as partes", explicou o SBT.