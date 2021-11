Paola Antonini concorre na categoria Influenciador do Ano no PCA 2021

Uma importante voz na causa, a modelo falou sobre a inclusão de pessoas com deficiência desde a escola.

"Inclusão é isto: é colocar uma pessoa com deficiência dentro da sala de aula para conviver com todos os colegas e os colegas conviverem com a pessoa com deficiência e verem que tá tudo bem, nós temos as nossas diferenças e isso é o legal. As crianças que crescem em contato com outras pessoas com deficiência crescem com valores muito importantes - de entender que tudo bem, cada uma tem seu tempo", contou ela à BBC.