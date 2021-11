Anitta atrai holofotes com vestido estampado no amFAR Gala

Anitta deu o que falar na noite desta quinta-feira, dia 5, ao comparecer ao amFAR 2021, evento de gala da Fundação para Pesquisas da AIDS, em Los Angeles. A convite do diretor criativo da grife Moschino, Jeremy Scott, Anitta usou um vestido inusitado e irreverente, que dividiu opiniões nas redes sociais.

O evento beneficente busca arrecadar fundos para apoiar a pesquisa, tratamento e políticas públicas de prevenção à AIDS. O vestido usado pela Girl From Rio, colorido, estampado e com desenhos divertidos, é da última coleção da grife. A diva foi combinando com o designer, que usou um terno da mesma coleção, e registrou tudo nas redes sociais.

A funkeira não foi a única brasileira a brilhar no tapete vermelho. As modelos Alessandra Ambrosio e Gizele Oliveira também mostraram toda a graça e beleza no amFAR.