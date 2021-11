Viih Tube se diverte ao encontrar três ex-namorados em evento

Na madrugada desta sexta-feira, 5, Viih Tube apareceu com seus três ex-namorados nos stories do Instagram. No registro, ela está ao lado de Bruno Magri, Luis Mariz e Lucca Louzas, durante a festa de lançamento da Viih Tube Store, sua loja de roupas.

A influencer se divertiu com a situação e fez uma cara de ‘choque' junto com os rapazes. "Mano, eu e meus ex", escreveu a ex-BBB. O evento rolou em São Paulo, e o projeto possui peças inspiradas nos looks da atriz.

Outros ex-participantes do reality show da TV Globo também estavam por lá, como Thais Braz, João Luiz Pedrosa, Sarah Andrade e Kerline Cardoso, que postaram cliques com a dona da festa.