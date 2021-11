Julia Gama, Miss Brasil 2020, é impedida de participar da edição deste ano

"E mesmo que compartilhássemos de opiniões distintas e, até mesmo, valores conflitantes, eu acredito que juntos, eu e a Organização do Miss Universo Brasil realizamos um trabalho incrível juntos, que nos rendeu inclusive o título de Vice Miss Universo. E é olhar para tudo vivido até aqui, que me deixa triste não poder encerrar este ciclo como manda o protocolo e a tradição do Miss Brasil: com um desfile digno, um discurso de despedida e coroando minha sucessora", desabafou.

Segundo a organização do Miss Universo, no entanto, quebras de contrato por parte da modelo levaram a sua ausência da competição, conforme declaração de Marthina Brandt, Miss Brasil 2015 e atual diretora do concurso, à Quem. "Ela descumpriu uma série de regras ao longo do ano, regras que ela tinha conhecimento por contrato, que ela aceitou quando aceitou ser miss", afirmou Brandt. Uma delas foi o fato de que Julia chamou alguns requisitos do evento, como o fato de que misses não podem se casar, de machista.