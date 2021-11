Billy Porter pede desculpas a Harry Styles por comentário sobre capa da Vogue

Billy Porter decidiu esclarecer seus recentes comentários sobre a capa histórica de Harry Styles para a revista Vogue usando vestido. Após a repercussão de suas opiniões, Billy decidiu pedir desculpas a Harry.

Durante entrevista no The Late Show with Stephen Colbert, Billy—manifestando que ficou surpreso por seus comentários terem "explodido"—disse: "Harry Styles, eu peço desculpas a você por ter dito seu nome. Não é sobre você. A conversa não é sobre você".

Caso você tenha perdido a polêmica, o ex-integrante do One Direction fez história em novembro de 2020 como o primeiro homem a aparecer sozinho em uma capa da Vogue. No entanto, em outubro deste ano, Billy, que é conhecido por suas declarações inovadoras sobre moda fluida de gênero, criticou a escolha da revista, citando a falta de representação.