Discussões e dedo na ferida: Veja o que rolou no reencontro de ‘Casamento às Cegas’

Thiago x Nanda

Muito criticado na web pelo comportamento machista, Thiago não está mais com Nanda. Isso mesmo, para quem já desconfiava que essa união não ia dar certo, os dois confirmaram que se separaram depois do casamento! O instrutor de paraquedismo se mostrou arrependido de suas ações ao longo do reality e se redimiu com a ex.

"Deixei uma grande mulher ir embora das minhas mãos. Realmente tive atitudes machistas, não tem culpado nessa história a não ser eu", destacou o rapaz. Em seguida, Nanda disse que não assistiu todos os episódios, ficou emocionada e desculpou Thiago.

Também surpreendeu ao revelar que está namorando Mack, que na época da escolha do noivo, era a sua segunda opção. "Hoje estou com um homem que eu sempre sonhei", completou. No final do reencontro, ele pediu a mão dela em casamento. Que lindo, gente!