Nanda Costa encanta a web com foto amamentando as gêmeas

Desde que Nanda Costa começou a compartilhar registros das gêmeas recém-nascidas, Kim e Tiê, não parou mais. A atriz iluminou a manhã desta sexta-feira, dia 5, com uma foto amamentando as pequenas. "De 3h em 3h…", escreveu na legenda. Lah Lanh também aproveitou para registrar a amamentação no Instagram. As filhas de Nanda e Lan Lanh nasceram no dia 19 de outubro, e tem sido só felicidade desde então.

O registro da atriz foi captado pela mãe, Pati Campos. "18 dias de vida e Kim já sabe mandar Hang loose", completou Nanda, bem-humorada.

Na noite de quinta-feira, Lan Lanh compartilhou um vídeo em que dava água na boca da esposa enquanto ela amamentava as gêmeas. "Mil compassos de amor", escreveu a percussionista.