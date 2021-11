Dakota Johnson diz que cultura do cancelamento é "deprimente"

Dakota Johnson disse que a cultura do cancelamento é "deprimente". Em entrevista ao The Hollywood Reporter, Dakota revelou que entende que as pessoas precisam ser responsabilizadas, mas questionou se a ação está fazendo mais mal do que bem.

A atriz, que já atuou ao lado de Shia LaBeouf e Armie Hammer, comentou sobre as alegações de abuso que ambos sofreram.

Dakota estrelou A Rede Social e o filme de terror de 2019, Wounds, com Armie, e no mesmo ano atuou em The Peanut Butter Falcon, com Shia.

A estrela de Cinquenta Tons de Cinza disse que "foi incrível trabalhar com eles" nesses projetos, embora seu relacionamento com cada indivíduo fosse puramente profissional.