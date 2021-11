Kanye "Ye" West diz que Kim Kardashian ainda é sua "esposa" apesar do divórcio

Apesar de Kim Kardashian e Ye, formalmente conhecido como Kanye West, terem se separado no início deste ano, o rapper se referiu à ex como sua "esposa" durante episódio do Drink Champs, da Revolt TV.

Recordando de um momento onde a estrela de KUWTK o ajudou a resolver um pequeno problemas, Ye primeiro se referiu à Kim dizendo, "Minha esposa—porque ela ainda é minha esposa—não há papelada". A fundadora da SKIMS pediu o divórcio do cantor em fevereiro, após seis anos de casamento.

Apesar da separação—os dois que dividem quatro filhos: North, Saint, Chicago e Psalm—têm apoiado seus respectivos esforços profissionais, com Kim participando dos eventos promocionais de DONDA, álbum de Ye, em agosto e, por sua vez, mais recentemente, Ye mostrou seu apoio à ex em sua estreia como apresentadora no Saturday Night Live no mês passado.

Durante a conversa, Ye também falou sobre o episódio de Kim—já que em seu monólogo, ela brincou que se divorciou da estrela por causa de sua "personalidade".