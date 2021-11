7 comebacks musicais que mexeram com o coração dos fãs

Spice Girls

Desde 1998, as Spice Girls passam por altos e baixos, até o fim definitivo em 2002. Em 2007, no entanto, as divas se reuniram para uma breve turnê global, além de colaborar no musical Viva Forever. O auge, no entanto, foi no encerramento das Olimpíadas de Londres, em 2012. As rainhas do país! Em 2019, a banda anunciou mais uma turnê, desta vez sem Victoria Beckham. Os shows foram um sucesso.

Jonas Brothers

Os irmãos mais amados do mundo anunciaram uma pausa indeterminada na carreira (como grupo) em 2013, deixando uma legião de fãs desamparadas. Depois de 6 anos de amadurecimento, tanto pessoal quanto musical, eles voltaram melhores do que nunca: o single Sucker foi a casquinha do que viria pela frente, e veio um excelente projeto, o álbum Happiness Begins. Os irmãos chegaram a sair em turnê mundial e estão em plena atividade.