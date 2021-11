Christina Aguilera volta ao Grammy Latino depois de 20 anos

No ano seguinte, o mundo ficou pequeno com a faixa Move Like Jagger, que ela gravou com Adam Levine, do Maroon 5. Ao lado do cantor, ela também foi jurada do The Voice, reality show da NBC. Em 2012, fez a alegria dos fãs com Lotus, regressando à música pop.

Depois de tantas mudanças, ficou um bom tempo sem lançar um álbum inédito, apenas com trabalhos mais pontuais. Até que em 2018, fez o comeback com o anúncio do sétimo disco, Liberation. Com o álbum, ela finalmente voltou para os shows e realizou a primeira turnê depois de mais de uma década: a The Liberation Tour.