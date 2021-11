Juliette estrela vídeo do Porta dos Fundos com piadas sobre ex-BBBs

Juliette Freire fez sua estreia como atriz em vídeo do canal de comédia Porta dos Fundos, divulgado nesta quinta-feira, 4. Na produção, que conta com os atores Antonio Tabet e Pedro Benevides, Juliette ironiza as publicidades que tem feito após o Big Brother Brasil 2021 e brinca com colegas de confinamento.

No esquete, intitulado Peçanha Contra a Juliette, a paraibana é sequestrada pelos policiais Peçanha e Mesquita, regulares nas produções do canal. "Por favor, não me mata. Eu tenho muita publicidade para fazer esse mês!", pede a influencer. Os policiais afirmam que só querem que a diva faça uma propaganda para o "kit gás" da comunidade, já que ela é o nome de maior influência no pedaço.

"Na aula de ciências, na minha época, plantava pezinho de feijão. Agora as crianças estão plantando cacto. Passagem para a Paraíba aumentou 300%", afirma o personagem Peçanha, em alusão ao fenômeno que foi a diva após o reality.