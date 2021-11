William Lucking, de 'Sons of Anarchy', morre aos 80 anos

William, natural de Michigan, começou sua carreira de ator nas telas no final dos anos 60. Além de estrelar as primeiras quatro temporadas de Sons of Anarchy, da FX, entre 2008 e 2011, ele também apareceu nas série Ironside, Bonanza, Gunsmoke, M*A*S*H, Days of our Lives, The A-Team, Arquivo X e Star Trek: Deep Space Nine, e mais recentemente em Switched at Birth e Murder in the First. Ele também participou dos filmes Erin Brockovich - Uma Mulher de Talento e Dragão Vermelho.