PCA 2021: Gil do Vigor é indicado para Influenciador do Ano

Apesar de não levar o prêmio em dinheiro, Gil rapidamente assinou contratos com várias marcas famosas do país, provando ter um talento nato para a publicidade. Inclusive, ele revelou que já faturou nada mais do que R$ 15 milhões desde sua participação no BBB, muito mais do que o próprio programa deu para a vencedora do reality. É mole?

O influencer também foi homenageado pela prefeitura de seu estado, Pernambuco, por usar a sua fama para defender a educação pública e de qualidade social. "Reconhecimento pela defesa da educação pública de qualidade social, sempre mostrando, inclusive pelo seu próprio exemplo, que esta é a saída para um futuro mais justo, humano, igualitário e fraterno para todos", foi dito em sua homenagem no Palácio do Campo das Princesas.