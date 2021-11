Maitê Proença comenta relação com Adriana Calcanhotto: “Adorável, única”

Em entrevista ao portal 29 Horas, Maitê Proença falou mais a respeito de sua vida amorosa e o relacionamento com Adriana Calcanhotto. Quando questionada sobre sua declaração no começo do ano, em que disse ‘buscar um amor', Maitê Proença revelou se tratar de uma brincadeira.

"Eu estava brincando quando disse que procurava alguém. Nem seria possível fazer experiências amorosas no meio de uma pandemia, sem vacinas. E a Adriana é adorável, única, mas não sabe velejar. Nem eu. Estamos aprendendo sobre os ventos com barquinhos de papel", declarou a atriz.

No mês passado, a atriz deu a entender que existe algo entre as duas, mas ainda não era a hora de expor. Em um bate-papo para o canal Rap 77, no YouTube, ela falou sobre o envolvimento.