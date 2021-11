Confira apresentação de Anitta no ‘The Late Late Show’

Anitta fez a primeira apresentação de Faking Love, parceria com a rapper norte-americana Saweetie, na noite desta quarta-feira, 3, no programa The Late Late Show, talk show de James Corden, nos Estados Unidos. Anitta divertiu o apresentador ao contar a história por trás do hit e arrasou na performance. A repercussão do programa no Brasil, no entanto, não deixou a diva feliz.

As duas cantoras deixaram o apresentador de cara ao dar um show de gogó, coreografia e atitude. No entanto, o que mais surpreendeu Corden foi saber os bastidores da canção. A Girl From Rio compartilhou um fragmento de sua agitada vida amorosa, ao contar sobre o prazo de validade dos namorados.

"Eu estava no estúdio, e esse namorado que eu tinha na época, um dos 50, apareceu. Todo mundo ficou: ‘eu gosto desse cara!', e eu falei: ‘eu não'", lembrou a funkeira. Só ela, né?