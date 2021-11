Juliette é indicada ao PCA 2021 na categoria Influenciador do Ano Brasil

Instagram/@bbb

No entanto, o grande boom de sua vida—que a mudaria para sempre—aconteceu com a entrada no reality show Big Brother Brasil 21. Após ser incompreendida pelos participantes da casa, a paraibana enfrentou julgamentos e momentos difíceis no programa.

"Cheguei aqui fui julgada como mentirosa, como fake, como tudo. Eu era julgada o tempo inteiro e aquilo me angustiava porque eu estava acostumada com as pessoas me respeitarem. As pessoas não estão me enxergando. Como é que tão dizendo isso de mim? Eu ficava doente", disse ela em conversa dentro da casa.

Porém, não demorou muito para a maquiadora se tornar a queridinha do público aqui fora, se tornando um fenômeno nacional. Não à toa, mesmo antes de sair do reality, Juliette já tinha batido diversos recordes em seu Instagram, que atualmente conta com 32 milhões de seguidores. Em um deles, a advogada igualou um marco mundial conquistado pela cantora americana Billie Eilish, com 1 milhão de curtidas em 6 minutos em um único post.

Para consagrar seu sucesso total no reality, no dia 4 de maio, a musa foi anunciada como a grande campeã da atração com 90,15% dos votos, levando o prêmio de 1,5 milhão para casa. A sister disputou a final com Camilla de Lucas e Fiuk.