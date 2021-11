Acústicos de cantoras brasileiras para ouvir e relaxar

Nesta semana, os cactos receberam um presente. Juliette liberou os dois primeiros vídeos do Juliette Sessions, um projeto de versões acústicas e intimistas das músicas do EP da cantora — além de covers. A estreia foi com Bença, faixa de abertura do disco.

O vídeo seguinte foi uma releitura de Meu Pedaço de Pecado, de João Gomes, mas com um toque de MPB. O último da semana foi outra canção de Juliette, Doce.

Serão lançados três vídeos por semana, durante um mês. Muita coisa, né? No entanto, quando se trata de acústicos, nem parece — a gente não se cansa! Para provar, reunimos algumas das nossas apresentações intimistas favoritas de novas divas brasileiras. Confere aí: