Kate Beckinsale curte post que fala sobre romance do ex, Pete Davidson, com Kim Kardashian

O E! News descobriu que a Kardashian e Davidson jantaram juntos no restaurante Zero Bond, em Nova York, no dia 3 de novembro. A revista People também afirmou que eles jantaram no restaurante Campania no dia 2 de novembro e foram vistos de mãos dadas enquanto andavam em uma montanha russa no parque temático de Halloween Knott's Scary Farm, na Califórnia, no dia 29 de outubro.

Os dois começaram a ser flagrados juntos após a participação da Kardashian no programa do comediante, Saturday Night Live. Em um dos quadros, os dois interpretaram Aladdin e Jasmine e até chegaram a dar um beijo.