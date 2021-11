Grazi Massafera anuncia saída da Rede Globo após 16 anos

"Hoje, morro de orgulho de minha trajetória porque aquela repórter do Caldeirão do Huck cresceu e se tornou atriz aos olhos de vocês. E hoje eu posso bater peito e dizer que, com tanta dedicação, sim, eu sou atriz", vibrou.

Em seguida, a estrela relembrou seus principais personagens.

"Sou ainda a garota de Jacarezinho, mas agora também sou a mãe que se jogou em tudo que é personagem. Fui a estreante Thelminha, fui Florinda e até Lívia Noronha. Ah, teve também a Deodora, a Michele, a Lucena, a Ester e, claro, ela, a Larissa. Emendei com a Luciane e fiz mais uma Lívia e, por último a Paloma. Isso sem contar a experiência de apresentar o Superbonita".