Gabriela Pugliesi se arrepende de casamento com Erasmo Viana

Gabriela Pugliesi revelou ter se arrependido do casamento com Erasmo Viana. Pelas redes sociais, Pugliesi confessou que, na época, era muito imatura para o matrimônio. A musa fitness e Erasmo se casaram em abril de 2017.

A declaração veio após uma pergunta de um seguidor sobre qual era o maior arrependimento da influencer. "É complicado falar isso, porque sou a pessoa que acredita que tudo acontece de forma perfeita no tempo de Deus (tempo que a gente não tem evolução para enxergar. Nossa visão é limitada). Mas com certeza eu nunca teria me casado, afinal de contas me separei", declarou.

Pugli falou, ainda, que não sabia o que esperar do matrimônio, o que interferiu na relação. "Como eu não tive uma família estruturada, pensava que ia ser igual (casar e separar e tudo bem), mas hoje sei que meu sonho é construir uma família e ficar com o pai dos meus filhos para sempre. Acho isso lindo, mas para mim não era uma realidade", confessou.