A Fazenda 13: Relembre polêmicas de Rico, Solange e Erasmo, os roceiros da semana

Rico Melquiades

Calada vence? O dono do bordão é considerado por muitos o grande nome da décima terceira temporada do programa. Na última semana, também estava na roça e foi o mais votado para ficar em A Fazenda 13, com uma boa vantagem em relação aos outros!

Ele não tem problemas em expor suas opiniões, ainda que isso cause tensões com diversos colegas de confinamento. O ex-De Férias com o Ex, da MTV, além de passar pelo primeiro barraco do programa, com Solange, já bateu boca tantas vezes que perdemos a conta!

No começo de outubro, ele foi o responsável por uma das maiores brigas até agora, quando, enquanto trocava farpas com Tati Quebra Barraco, jogou café no chão e deixou Dynho Alves e Victor Pecoraro furiosos. Tanto que Dynho quase partiu pra cima dele e Victor jogou iogurte no peão.

Aliás, ele foi um dos poucos que discutiu com Tati, a última eliminada, e avisou que era tão barraqueiro quanto ela. Pois é, com tudo isso, ele é amado por uns e odiado por outros, mas não dá pra negar que ele gera muito entretenimento para o telespectador, não é mesmo?