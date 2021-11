A Fazenda 13: Marina Ferrari escapa da roça e promete indicar Dayane

Marina Ferrari escapou da roça e é a mais nova fazendeira de A Fazenda 13, reality show da Record TV. A influencer levou a melhor em uma prova que envolvia precisão e velocidade contra Solange Gomes e Rico Melquiades. Apesar da felicidade pelo reinado, Marina ficou chateada ao ver que Aline e Valentina não comemoraram sua vitória, e já adiantou quem vai indicar para roça: Dayane Mello.

Logo que foi coroada, a peoa percebeu a ausência das amigas Valentina e Aline, e apesar de saber que as colegas estavam chateadas pela indicação de Rico à roça, ficou decepcionada. "Sei que o Rico é mais amigo delas, mas me aproximei muito delas. Eu esperava que Val e Aline comemorassem comigo", desabafou em conversa com Sthe Matos.

A fazendeira foi tirar satisfação com as amigas, que afirmaram que não conseguiram se aproximar de Ferrari por conta da festa feita pelos outros peões ao redor dela. "Vou falar por mim. Eu não fui porque fiquei incomodada com a falsidade dos outros que semana passada estavam te abandonando e agora estavam te abraçando daquela forma", disse Valentina.