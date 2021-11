Whindersson comenta música de Luísa Sonza sobre fim do casamento

Sim, Whindersson Nunes escutou o single "Penhasco", da ex Luísa Sonza! Em entrevista ao podcast Podcats, das influenciadoras Virgínia Fonseca e Camila Loures, Whindersson comentou sobre a separação com Luísa e disse o que achou da letra da música, que fala sobre o fim de seu casamento.

"Eu acho que não joguei ninguém do penhasco, não. Cada um acha para si. Eu sou uma pessoa, mas entendo o que ela quis dizer. Entendo o que a galera diz de eu não ter falado, a parada de você olhar e entender. Não é que eu tinha culpa de nada, mas se eu tivesse feito alguma coisa… Mas o meu modo era não ficar falando", destacou o youtuber.

Quando questionado se ouviu o hit na época do lançamento, o humorista negou que o print espalhado do seu perfil em uma plataforma de streaming com a canção no player fosse verdadeiro. "Isso aí não é verdade [de ter sido flagrado ouvindo a música]. Eu ouvi, mas não foi dessa forma. No Instagram aparece a letra e a parte que falam que foi para mim. A Luísa é muito famosa e aparece em todo lugar", explicou no bate-papo.