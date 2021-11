Bruna Marquezine rebate Conselho de Enfermagem: “Isso é uma ameaça?”

Bruna Marquezine foi criticada pelo Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren) após usar fantasia de enfermeira sexy no Halloween. Após a polêmica, pelas redes sociais, Bruna se desculpou e disse que não teve intenção de desvalorizar a profissão.

"A todas as profissionais de enfermagem friso aqui meu total respeito à categoria. Eu as vejo como heroínas. Jamais seria minha intenção causar qualquer desvalorização à classe na escolha de uma fantasia de Halloween. Essa luta também é legítima e eu pessoalmente batalho para que mulheres tenham liberdade e respeito em todos os ambientes e em todas suas escolhas profissionais e pessoais", começou a atriz, em pedido de desculpas publicado no Twitter.

Antes do pronunciamento da atriz, o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), afirmou que se não houvesse uma retratação oficial, entraria com um processo. "Diante dos efeitos nefastos que esse tipo de atitude pode estimular, o Cofen espera que ela se retrate, para evitar uma ação judicial", disse o conselho no Twitter.