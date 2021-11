Khloé Kardashian mostra como ela e True Thompson estão se recuperando da COVID

Khloé Kardashian e True Thompson estão se mantendo próximas enquanto passam por um período difícil!

Quase uma semana após a fundadora da marca Good American anunciar que ela e sua filha testaram positivo para a COVID-19, Khloé usou o Instagram para mostrar como elas estão passando a quarentena juntas. Em algumas fotos publicadas nas redes sociais nessa quarta-feira, 3, Khloé e True podem ser vistas na cama, abraçadas, enquanto assistem TV.

A estrela de Keeping Up With the Kardashians está mantendo os fãs informados sobre a recuperação dela e da filha. No dia 2 de novembro, ela comentou sobre como está se sentindo. "Eu não aguento mais!", disse a Kardashian com a hashtag #CovidÉUmSaco.

Na última sexta-feira, 29 de outubro, Khloé tuitou a notícia de que ela e True, de 3 anos, testaram positivo para o vírus, o que fez com que ela cancelasse todos os seus compromissos nas próximas semanas.