Stormi Webster visita avó de Travis Scott em sua cidade natal

A inauguração do jardim Cactus Jack Gardens na cidade natal de Travis é apenas o começo de seus esforços do Astroworld Festival; Travis deve abrir uma nova quadra de basquete e o Cact.us Design Center, além de hospedar um jogo de softball beneficente no Minute Maid Park e assistir à estreia do filme Red Rocket de Sean Baker.

No entanto, o jardim Cactus Jack tem um lugar especial no coração de Travis.

"Onde você está agora não é o fim de tudo, seja tudo", afirmou ele sobre a missão de ensinar as crianças sobre agricultura, alimentação, nutrição e empreendedorismo. "Você tem um futuro por vir. Talvez quando vocês ficarem mais velhos, tudo isso pode ser algo que você entenda. Eu amo muito vocês. Vamos fazer algumas coisas incríveis".

Travis, Stormi e Kylie Jenner visitaram Houston várias vezes este ano, incluindo uma viagem especial ao zoológico local da cidade.