Ryan Reynolds revela porque vai dar uma pausa na carreira de ator

Ryan Reynolds está pronto para dedicar um bom tempo para sua família!

Nessa segunda-feira, 1º de novembro, Ryan disse ao The Hollywood Reporter que ele está dando um tempo em sua carreira de ator para ficar com as mulheres de sua vida. "Eu estou tentando criar um pouco mais de espaço para a minha família", disse o astro de Free Guy. "Sabe, você nunca vai ter esse tempo de volta".

Em outubro, Ryan revelou o hiato após completar as gravações de Spirited, da Apple TV+. Agora sabemos que isso é para ficar mais tempo ao lado de sua esposa Blake Lively e suas três filhas, James, de 6 anos, Inez, de 5, e Betty, de 2.

"Terminei Spirited", disse ele no Instagram na época. "Não imaginava que esse filme seria tão desafiador. Cantar, dançar e brincar em uma caixa de areia com Will Ferrell realmente fez meus sonhos se realizarem. E esse é meu segundo filme com a ótima Octavia Spencer".