Gigi Hadid e Zayn Malik discutem custódia em meio à "tensa" disputa familiar

George Pimentel/WireImage

Zayn não contestou as quatro acusações de "assédio—conduta sem propósito legítimo". Ele foi acusado em citações obtidas pelo E! News de chamar Yolanda de "uma vagabunda holandesa" e dizer à Gigi para "ter coragem e defender seu parceiro contra a porr* da sua mãe em minha casa". O cantor compartilhou seu lado da história em um comunicado divulgado no Twitter.

"Como todos vocês sabem, sou uma pessoa privada e desejo muito criar um lugar seguro e privado para minha filha crescer", escreveu o ex-One Direction. "Um lugar onde questões familiares privadas não são jogadas no palco mundial para que todos possam cutucar e destruir. Em um esforço para proteger esse espaço para ela, concordei em não contestar reivindicações decorrentes de uma discussão que tive com um membro da família da minha parceira que entrou em nossa casa enquanto minha parceira estava fora, algumas semanas atrás".

Ele continuou: "Este era e ainda deveria ser um assunto privado, mas parece que por enquanto há divisões e apesar dos meus esforços para nos restaurar a um ambiente familiar pacífico que me permitirá criar minha filha de uma maneira que ela merece, isso foi 'vazado' para a imprensa. Tenho esperança de cura para todos os envolvidos com as palavras duras compartilhadas e, mais importante, permaneço vigilante para proteger Khai e dar a ela a privacidade que ela merece".

Gigi mais tarde divulgou um comunicado abordando o assunto por meio de seu representante, que dizia: "Gigi está exclusivamente focada no melhor para Khai. Ela pede privacidade durante esse período".