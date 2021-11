Por que Kim Kardashian "entende o fascínio" de Pete Davidson após jantar privado

"Fomos ao Nobu e quando cheguei lá percebi que era tipo um jantar dos meninos", explicou Kim no The Tonight Show Starring Jimmy Fallon um mês depois. "Foi uma noite tão divertida. Todo mundo se divertiu muito. A vibração era tão boa e eu não queria estragá-la, então me sentei no canto e apenas registrei tudo para eles".

Atualmente, Kim se divide entre a criação de quatro filhos e vários negócios, enquanto segue uma carreira jurídica. Mas com um círculo mútuo de amigos, só o tempo dirá o que acontece entre Kim e Pete.

"Ela acha que ele é muito divertido e engraçado", uma fonte compartilhou anteriormente. "Eles têm amigos em comum, então provavelmente vão sair novamente, mas tudo é casual".