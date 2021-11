Nanda Costa e Lan Lahn compartilham primeiro registro das filhas gêmeas

Nanda Costa e Lan Lanh publicaram os primeiros registros das gêmeas Kim e Tiê nas redes sociais nesta quarta-feira, 3. Nanda e Lan deram as boas-vindas às filhas no final de outubro—e mal podíamos esperar para conhecê-las!

"Kim e Tiê chegaram revolucionando. As mães tão on e explodindo de amor. Obrigada pelas mensagens de amor e carinho por aqui, por e-mail e pelo zap. Quando der, a gente responde. O amor de mãe é tanto que só de olhar pra elas enxergamos um coração", escreveu Nanda, na legenda do registro.

"Eis aqui nossa primeira selfie em família. Não vai rolar textão porque já tá na hora da 4ª mamada do dia! O amor de mãe é tanto que só de olhar pra elas enxergamos um coração. Arrasta aí pra vocês verem que não é coisa de mãe", completou Lan Lanh.