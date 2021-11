Marina Ruy Barbosa fala sobre peso da fama e da exposição

Marina Ruy Barbosa, que postou primeira foto do namorado recentemente, contou os pontos negativos de ser uma figura pública durante a madrugada desta quarta-feira, 3. Ao abrir caixa de perguntas para os fãs nos Stories do Instagram, Marina revelou que às vezes é difícil lidar com o mundo da fama.

Um dos seguidores perguntou o que há de pior em ser celebridade e como a atriz lida com tudo isso. Em resposta, ela fez um relato bastante sincero a respeito de sua experiência.

"As pessoas acharem que sabem tudo sobre a sua vida. Julgar, supor... E, às vezes, realmente as pessoas têm certeza de algo falso ou mentiroso apenas porque 'ouviram falar'. Se isso já é ruim em pequena escala, imagina com uma pessoa famosa, que as pessoas se acham no direito de comentar qualquer coisa", escreveu a atriz.



Ela também tocou no tópico de saúde mental diante de tanta exposição, ainda mais com a internet acompanhando seus passos dia após dia. "A fama traz essa vulnerabilidade, sabe? Acho quase impossível ficar 100% bem de cabeça com isso. Todo mundo que tem muita exposição em pelo menos algum momento da vida vai sofrer com isso, ainda mais com a internet e redes sociais, onde tudo se espalha tão rápido hoje em dia e tem muita gente maldosa", concluiu a musa.