Ludmilla tira Anitta da capa do single "Favela Chegou" após briga judicial

Depois que Ludmilla postou uma foto ao lado de seus discos de ouro, diamante e platina nessa terça-feira, 2, os internautas notaram que Anitta não estava mais na capa de "Favela Chegou". A faixa, feita em parceria entre Ludmilla e a dona de "Girl From Rio", foi lançada em 2019.

Na época, o banner do single contava com as duas artistas na imagem. Porém, no quadro visto na publicação com os certificados de recordes de reprodução nos streamings, apenas Ludmilla aparece. Os fãs, perspicazes que são, logo repercutiram a diferença na web.

"Favela Chegou" conquistou o certificado de diamante no Brasil, após vender mais de trezentas mil unidades no país. Muitos fãs associaram a exclusão de Anitta da imagem com a briga por direitos autorais da música Onda Diferente.