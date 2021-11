Luan Santana se declara para Izabela Cunha e assume namoro

Esse é o primeiro relacionamento do artista depois de outubro do ano passado, quando o noivado com Jade chegou ao fim. A história de amor entre os dois durou doze anos.

Izabela nasceu em Poços de Caldas, interior de Minas Gerais. Apesar do trabalho como modelo, não costuma estar na frente dos holofotes. Com uma conta privada, a nova namorada de Luan Santana tem menos de dois mil seguidores no Instagram.

Felicidades ao casal!