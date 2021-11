Camilla De Lucas é indicada ao prêmio de Influenciador do Ano no PCA 2021

Camilla de Lucas, influenciadora e finalista do BBB 21, é uma das brasileiras indicadas ao prêmio de Influenciador do Ano do People's Choice Awards 2021. E apesar da estrela ter ganhado maior destaque após a participação no Big Brother Brasil 2021, o que muita gente não sabe é que Camilla já causava burburinho na web muito antes disso!

A influenciadora nasceu e cresceu em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, e desde 2017 começou a investir na carreira como influenciadora digital, criando um canal do Youtube sobre dicas de maquiagem e produtos de beleza. No ano de 2019, Camilla fez uma conta no TikTok, onde ganhou ainda mais seguidores.