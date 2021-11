Grazi Massafera posta foto com novo affair, Alexandre Machafer

Juntinhos! Grazi Massafera postou pela primeira vez com seu novo affair, Alexandre Machafer nas redes sociais nessa terça-feira, 2. No registro, Grazi está deitada em uma rede ao lado do produtor e diretor de cinema. O casal está hospedado em um hotel de luxo no Ceará.

A foto foi publicada no perfil Pra Sempre Massafera no Instagram, um dos fãs-clubes da artista. Conforme as especulações de alguns seguidores, ela deixou os stories visíveis apenas para os Melhores Amigos dentro da plataforma.

Nos comentários, muitos desejaram boas energias para o relacionamento. "Certa ela, levantou, sacudiu a poeira e deu a volta por cima e ainda com um gato", disse uma das fãs.