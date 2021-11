Ana Maria Braga adia retorno à Globo: “Foi além de uma simples queda”

Saudade apertando! Ana Maria comunicou no Mais Você, da Rede Globo, desta quarta-feira, 3, que seu retorno ao programa está marcado para a próxima segunda, 8. Em bate-papo ao vivo com os apresentadores substitutos, Fabricio Battaglini e Talitha Morete, Ana confessou que a queda que sofreu na cozinha de sua casa, no dia 24 de outubro, foi mais complicada do que o esperado e que precisa de mais tempo para se recuperar.

De surpresa, a apresentadora começou a mensagem agradecendo pelo carinho. "Agradeço a todo mundo que mandou recado, nem pude responder todo mundo. Foi um período de recolhimento, coisas inesperadas acontecem com a gente. No meu caminho de volta vou tentar explicar porque foi além de uma simples queda", disse ela.

"Uma coisa é você levar um tombo, você tem uma explicação, mas não é bem isso, às vezes o corpo da gente é um negócio que desconhece, sente um cansaço aqui, ali e não dá importância. Uma surpresa como essa me pegou pela falta de um elemento fundamental no funcionamento do organismo e você só descobre quando cai, literalmente", revelou, sem mais detalhes.