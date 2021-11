Fantasia de Bruna Marquezine recebe críticas de Conselho de Enfermagem

Além disso, ainda no comunicado, o conselho também lembrou de outros casos nos quais ele se posicionou e defendeu o respeito e a valorização das mulheres da enfermagem.

"O tema já foi alvo de intervenções do Coren-SP por diversas vezes, como no episódio em que as atrizes Giovanna Ewbank e Ingrid Guimarães humildemente se retrataram por terem se apropriado da imagem da profissão com conotação sexual. Também com postagem de influenciadoras como Cátia Damasceno, que fez uma enquete para que os seguidores escolhessem sobre a fantasia de mulher gata ou ‘enfermeira bem sexy' e Thais Massa que se fantasiou como tal".