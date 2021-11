'A Fazenda 13': Erasmo e Solange fazem as pazes após ameaça de processo

A treta mais antiga de A Fazenda 13, reality show da Record TV, chegou ao fim. Erasmo Viana e Solange Gomes, após ameaças de agressão e de processo, fizeram as pazes após o Jogo da Discórdia. Solange concordou quando Erasmo afirmou que as acusações da peoa foram "muito graves", e o influencer fitness desculpou-se por ter estigmatizado-a como mãe solo. Maduros!

A passagem de Erasmo por A Fazenda vem sendo alvo de diversas acusações de machismo, e quem não perdia a oportunidade de reforçá-las era Solange. Desde o começo do programa, a ex-Banheira do Gugu afirma que o peão só briga com as mulheres da casa. Da última vez, no entanto, as queixas foram longe demais: a participante defendeu que o comportamento do influencer é de agressor de mulheres, e disse ter certeza que foi isso que provocou o fim do casamento com Gabriela Pugliesi. Forte, hein?

Da mesma forma, já nos primeiros dias de reality Erasmo rotulou a peoa como preguiçosa, venenosa e acomodada. O influencer afirmou diversas vezes que Solange não fazia nada, se vitimizava dentro e fora do jogo, e ficava esperando um "príncipe encantado" salvá-la.