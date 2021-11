Dakota Johnson e Gwyneth Paltrow se encontram em desfile. Assista ao vídeo!

Encontrar a ex de seu namorado atual não precisa ser uma situação constrangedora - e Dakota Johnson sabe bem disso!

A estrela de 32 anos provou que isso é verdade quando encontrou Gwyneth Paltrow no desfile da Gucci em Hollywood, Califórnia, no dia 2 de novembro. Um vídeo registrado pelo veículo Variety mostra as duas conversando e rindo juntas. Depois, elas também se abraçam para tirar uma foto. Johnson estava usando um vestido curto preto e meia arrastão, e Paltrow estava com um terno vermelho.

Há quatro anos, Johnson está em um relacionamento com Chris Martin, que foi casado com Paltrow por dez anos antes deles pedirem o divórcio em 2014. O vocalista do Coldplay, de 44 anos, e a vencedora do Oscar, de 49, têm dois filhos juntos: Apple, de 17, e Moses, de 15.