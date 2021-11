'A Fazenda 13': Dayane e Aline rompem amizade depois de brigas pelo jogo

Os amigos, Rico e Valentina, tentaram organizar uma reconciliação entre as duas. No entanto, o resultado foi o rompimento geral do grupo.

"Ela não tem nunca uma coisa concreta e nunca quer trocar uma ideia real, e fica sempre no superficial. Isso me incomoda porque se eu não tenho abertura de falar tudo o que penso e a outra pessoa não dá uma opinião", desabafou Dayane Mello, que já tinha confessado não estar sentindo liberdade com os aliados. A modelo mostrou também sua insatisfação com a simpatia de Aline com pessoas que a ameaçam dentro do jogo.



"Você tá se doendo porque quer que eu trete com todo mundo. Você tem que entender que não vim do seu mundo. Se você quer uma pessoa que briga com as pessoas a todo tempo e trata mal, eu não vou tratar mal as pessoas", rebateu Aline.